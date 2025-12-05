Morto Frank Gehry l’archistar aveva 96 anni

Lastampa.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia della morte è stata confermata dal capo del suo staff, Meaghan Lloyd, dopo una breve malattia respiratoria. 🔗 Leggi su Lastampa.it

