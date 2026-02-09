Antonino Zichichi, scienziato noto per le sue posizioni contro il cambiamento climatico, è stato recentemente al centro di polemiche e censura nei media. Mentre si avvicina la sua scomparsa, a 96 anni, molti ricordano il suo contributo alla fisica, come la scoperta dell’antideutone al CERN. La sua voce sembra essere stata messa a tacere più volte, suscitando discussioni sulla libertà di espressione nel dibattito scientifico.

Antonino Zichichi si è spento all’età di 96 anni. Viene ricordato per il suo contribuito, tra gli altri, alla scoperta dell’antideutone al CERN. Antonino Zichichi – fisico di fama internazionale e fondatore del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana di Erice – si è spento all’età di 96 anni. Viene ricordato per il suo contribuito alla scoperta dell’antideutone al CERN, ma anche per i suoi studi sui misteri della fisica subnucleare e le vette della teologia. Ebbe anche una breve esperienza come Assessore ai beni culturali e dell’identità della Regione Siciliana (23 novembre 2012 – 3 aprile 2013) nella Giunta guidata da Rosario Crocetta eletto sulla scia della “rivoluzione arancione” di quegli anni. 🔗 Leggi su Lucascialo.it

Approfondimenti su Zichichi Censurato

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia.

