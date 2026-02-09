È morto Antonino Zichichi fisico delle particelle e critico di Darwin e del cambiamento climatico

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, uno dei fisici più noti in Italia. La sua morte lascia un vuoto nel mondo della scienza e della divulgazione. Zichichi, che ha dedicato tutta la vita allo studio delle particelle, si è sempre schierato contro alcune teorie come quella dell’evoluzione di Darwin e il cambiamento climatico. La sua figura ha fatto discutere, ma resta indimenticabile il suo impegno nel portare la scienza tra la gente.

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. Zichichi era noto soprattutto per la sua battaglia iniziata molti anni fa contro l’astrologia e, più in generale, contro le superstizioni, definite dallo scienziato una “Hiroshima culturale”. Zichichi è stato una figura controversa nel dibattito scientifico per la sua opposizione alla teoria darwiniana dell’evoluzionismo. Secondo lui non aveva basi scientifiche e matematiche. Ha anche criticato il cambiamento climatico e il legame con le attività umane.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Antonino Zichichi

Roma piange Antonino Zichichi, il fisico che si è spento a 96 anni.

È morto Antonino Zichichi, uno dei più noti fisici italiani.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Antonino Zichichi

Argomenti discussi: Mondo della scienza in lutto: morto il fisico Antonino Zichichi; eDreams multata dall'Antitrust per pratiche commerciali ingannevoli: la piattaforma deve pagare 9 milioni; LUTTO - È morto Antonino Zichichi, il fisico aveva 96 anni.

Zichichi è morto, il fisico e divulgatore scientifico aveva 96 anni: sue le battaglie contro astrologia e superstizioniÈ morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi, noto soprattutto per la ... ilmattino.it

È morto il fisico Antonino Zichichi: scienziato e divulgatoreSpecializzato nel campo della fisica delle particelle elementari. Autore di numerose ricerche: si ricorda la scoperta dell'antideutone ... rainews.it

È morto a 96 anni Antonino Zichichi, fisico e divulgatore scientifico specializzato nel campo della fisica delle particelle a cui ha dato preziosi contributi. È stata una figura controversa all'interno della comunità scientifica - scrive l'Ansa - per il suo credo cattolico, facebook