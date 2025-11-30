Rugani dopo Juve Cagliari 2-1 | il messaggio sui social infiamma l’ambiente Il post carico di significato rende i tifosi orgogliosi – FOTO

Rugani, il difensore lancia il messaggio di unità e lotta. Indipendentemente dal momento, sempre lì a lottare: ora serve continuità. La vittoria per 2-1 della Juventus contro il Cagliari (decisa dalla doppietta di Kenan Yildiz ) ha portato una ventata di ossigeno all’ambiente bianconero. Il difensore Daniele Rugani, vero simbolo di professionalità e attaccamento alla maglia, ha celebrato il successo con un post carico di significato sul suo profilo Instagram. Rugani, che incarna il concetto di quei 25-26 titolari sempre pronti, sottolinea che la lotta è la priorità, al di là dei ruoli. Il difensore ha esortato la squadra a guardare avanti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Rugani dopo Juve Cagliari 2-1: il messaggio sui social infiamma l’ambiente. Il post carico di significato rende i tifosi orgogliosi – FOTO

Diramata la lista dei convocati per #JuveCagliari Torna #Gatti dopo l'influenza che non gli aveva consentito di prendere parte alla trasferta di Bodo. Sempre assenti #Bremer, #Pinsoglio e #Rugani

