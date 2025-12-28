Zhegrova accende i tifosi anche sui social | il messaggio dopo la buonissima prestazione di Pisa non è passato inosservato – FOTO
Dopo la brillante prestazione di Pisa, Zhegrova ha condiviso un messaggio sui social per ringraziare i tifosi e sottolineare il suo contributo alla vittoria. L’esterno kosovaro, entrato dalla panchina, ha attirato l’attenzione con parole che riflettono il suo impegno e la volontà di continuare a dare il massimo per la squadra. Un gesto che dimostra la sua dedizione e il legame con i supporter bianconeri.
Zhegrova accende i tifosi della Juventus: l’esterno kosovaro esalta la vittoria di Pisa e il suo impatto decisivo dalla panchina con un post sui social. La vittoria esterna della Juventus sul difficile campo del Pisa ha permesso ai bianconeri di archiviare il 2025 con un sorriso e tre punti fondamentali per la classifica. Tra i protagonisti assoluti della serata all’Arena Garibaldi, però, spicca il nome di Zhegrova. L’esterno d’attacco kosovaro, escluso inizialmente dall’undici titolare per scelta tecnica di Luciano Spalletti, è subentrato nella ripresa con una determinazione feroce, rivelandosi la mossa vincente per scardinare il muro difensivo avversario. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Locatelli verso la panchina in Real Madrid Juve: intanto il capitano posta questa FOTO significativa sui social. Il messaggio enigmatico che non è passato inosservato
Leggi anche: Rugani torna titolare e sforna una prestazione solida in Juve Milan, il difensore esulta così sui social: il messaggio e la FOTO che gasa i tifosi
Dribbling e sorrisi, Zhegrova e la foto con Dybala scatena i tifosi - Un minutaggio importante per ritrovare ritmo, fiducia e condizione dopo un periodo complicato. msn.com
Batosta Zhegrova, tifosi della Juve gelati: questa fa male - Il giocatore kosovaro, entrato nel corso della ripresa con la Juve sotto di un gol, ci ha provato in ogni modo: pareri discordanti sulla sua gara Al momento, volendone fare solo un discorso ... diregiovani.it
Infortunio Zhegrova, come sta e quando torna: il piano Juve e le domande dei tifosi - Edon Zhegrova si trova davanti a un nuovo stop e pure la gestione in Nazionale adesso ha un senso più logico, così come le parole del commissario ... tuttosport.com
#Juventus pigra per 60 minuti poi entra #Zhegrova che accende la luce. #Kalulu apre e #Yildiz la chiude. Missione #Pisa completata. La vista diventa sempre più interessante... x.com
Allo Stadium tutti pazzi per Zhegrova a cui bastano pochi minuti per accendere la miccia - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.