Assalto allo sportello ' Credem' di Cagnano ma la ' marmotta' non esplode e il colpo fallisce

Questa mattina un tentativo di furto allo sportello Credem di Cagnano si è concluso con un fallimento. Tre persone incappucciate e armate di una misteriosa marmotta esplosiva hanno cercato di far esplodere il bancomat di via Dante, ma l’esplosivo non ha funzionato come previsto. L’assalto si è fermato, lasciando i malviventi a mani vuote e con il sospetto che qualcosa sia andato storto.

E' successo nella notte, in danno della filiale di via Dante. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, con gli artificieri per la bonifica di eventuali residui di esplosivo. L'istituto bancario è regolarmente attivo Il fatto è successo intorno alle 3 della notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio: secondo quanto ricostruito, il colpo non è andato a segno perché la carica esplosiva sarebbe rimasta incastrata nella fessura del bancomat, senza deflagrare. Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri della stazione cittadina e gli artificieri, che hanno scongiurato la presenza di eventuali residui di esplosivo.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Cagnano Varano Assalto con la “marmotta” al The Space: esplode il bancomat, ma il colpo fallisce A Surbo, in provincia di Lecce, si è verificato un tentativo di furto con la tecnica della Esplosione a Mancaversa: nuovo assalto con la “marmotta” a sportello bancomat Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Cagnano Varano Argomenti discussi: Salta in aria il bancomat Bpm a Peschici: è il quarto assalto messo a segno dall'inizio dell'anno; Foggia, assalto ai bancomat ed esplosioni nella notte: nuovo colpo in centro alla Bpm: cinque episodi dall'inizio dell'anno. È emergenza; Bancomat nel mirino, 5 assalti dall'inizio dell'anno: la 'Banda della marmotta' semina il panico in Capitanata; Il bancomat chiuso a Calerno Credem | Operazioni esigue Ma potenziate le filiali vicine. Tentato assalto al bancomat Credem nella notte a Cagnano Varano, colpo fallitoCAGNANO VARANO (FG) – Tentato assalto nella notte ai danni di uno sportello bancomat. Intorno alle ore 03.00, tre soggetti ignoti e travisati hanno tentato di far esplodere il bancomat dell’istituto C ... statoquotidiano.it Apricena, la «marmotta» colpisce ancora: assalto all'alba allo sportello della banca CredemAPRICENA - Assalto intorno alle 4,30 del mattino ai danni dello sportello Atm della filiale della Banca Credem in via Gramsci ad Apricena, nel Foggiano. Ignoti, dopo aver posizionato la cosiddetta ... lagazzettadelmezzogiorno.it Da quasi due mesi senza ufficio postale, da quando cioè, a causa di un assalto allo sportello automatico, avvenuto lo scorso 30 novembre, la struttura di via Cesare Battisti che lo... Leggi l'articolo - facebook.com facebook Assalto bancomat a Bitonto: esplosione distrugge sportello in via Verdi x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.