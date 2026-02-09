Il presidente ucraino Zelensky ha annunciato nuove sanzioni contro la Russia. Le misure colpiranno aziende che forniscono componenti e producono missili e droni. Zelensky ha spiegato che l’obiettivo è indebolire le capacità militari di Mosca e rispondere alle aggressioni recenti. La decisione arriva in un momento di alta tensione tra i due Paesi.

Volodymyr Zelensky scrive su X: “Nella notte tra sabato e domenica, la Russia ha condotto un altro massiccio attacco all’Ucraina, dispiegando oltre 400 droni e quasi 40 missili di vario tipo. Produrre questo armamento sarebbe impossibile senza componenti esteri essenziali, che i russi continuano a ottenere aggirando le sanzioni. Stiamo introducendo nuove sanzioni proprio contro queste aziende: fornitori di componenti, così come produttori di missili e droni. Ho firmato le relative decisioni. Un secondo decreto applica sanzioni al settore finanziario russo. Questo elenco include le società attraverso le quali vengono effettuati pagamenti per la fornitura di componenti utilizzati nella produzione di missili e droni russi. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Zelensky annuncia 'nuove sanzioni contro la Russia'

Gli Stati Uniti si preparano a imporre nuove sanzioni al settore energetico russo, intensificando la pressione su Mosca in vista di possibili rifiuti dell'accordo sulla fine della guerra in Ucraina.

Zelensky “Mosca in crisi” e annuncia : sanzioni, attacchi e accuse a Cina e India

