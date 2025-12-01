Macron nuove sanzioni contro la Russia

“La pressione sarà ancora più forte sulla Russia”: lo ha detto Emmanuel Macron dopo il colloquio all’Eliseo con Volodymyr Zelensky, annunciando un rafforzamento delle sanzioni contro Mosca: “E’ la prima volta che abbiamo un piano di sanzioni così completo, sia sul petrolio, sia sulla flotta ombra”. “Vi assicuro – ha aggiunto il presidente francese –. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Macron, nuove sanzioni “contro la Russia”

