I giudici devono essere liberi dice Antonio Di Pietro sul caso di Milano svelato dal Foglio
Antonio Di Pietro sottolinea l'importanza della indipendenza dei giudici, commentando il caso di Milano emerso dal Foglio. Secondo lui, non si può imporre un’uniformità di giudizio all’interno degli uffici giudiziari, in quanto ciò potrebbe compromettere la loro libertà di valutazione e indipendenza.
"L'idea che, siccome un gip ha valutato in un modo diverso allora bisogna fare in modo che all'interno di quell'ufficio si giudichi tutti nella stessa maniera, altrimenti si rischia di fare.
