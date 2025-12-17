I giudici devono essere liberi dice Antonio Di Pietro sul caso di Milano svelato dal Foglio

Antonio Di Pietro sottolinea l'importanza della indipendenza dei giudici, commentando il caso di Milano emerso dal Foglio. Secondo lui, non si può imporre un’uniformità di giudizio all’interno degli uffici giudiziari, in quanto ciò potrebbe compromettere la loro libertà di valutazione e indipendenza.

"L'idea che, siccome un gip ha valutato in un modo diverso allora bisogna fare in modo che all'interno di quell'ufficio si giudichi tutti nella stessa maniera, altrimenti si rischia di fare.

giudici devono essere liberi“I giudici devono essere liberi”, dice Antonio Di Pietro sul caso di Milano svelato dal Foglio - "Ritengo assurda l’idea di spingere tutti i componenti di un ufficio gip ad aderire a un’unica e specifica interpretazione delle norme", afferma l'ex pm, che smonta la maxi inchiesta sull'urbanistica: ... ilfoglio.it

