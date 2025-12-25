Yildiz sfoggia classe ed eleganza anche alla cena di Natale | il 10 della Juventus gasa i tifosi sui social con questa FOTO

25 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Yildiz, attaccante e numero 10 della Juve, ha pubblicato questa fotografia direttamente dalla cena di Natale del club bianconero. In questo giorno di Natale, mentre i tifosi della Juventus scartano i regali e si godono la vittoria contro la Roma, i social network offrono un’ulteriore coccola a tinte bianconere. A catturare l’attenzione del popolo del web è stato Kenan Yildiz. Il numero 10 della Vecchia Signora ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae durante la tradizionale cena di Natale. Una foto che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di like e commenti, confermando lo status di idolo indiscusso della tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

yildiz sfoggia classe ed eleganza anche alla cena di natale il 10 della juventus gasa i tifosi sui social con questa foto

© Juventusnews24.com - Yildiz sfoggia classe ed eleganza anche alla cena di Natale: il 10 della Juventus gasa i tifosi sui social con questa FOTO

Leggi anche: Yildiz fenomeno anche con la Turchia, 3 gol in 2 partite da vero trascinatore: cosa ha scritto poi sui social il numero 10 della Juventus – FOTO

Leggi anche: Perin e quello scatto dalla cena di Natale: il portiere della Juve lo condivide sui social con i tifosi – FOTO

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.