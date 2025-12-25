Yildiz sfoggia classe ed eleganza anche alla cena di Natale | il 10 della Juventus gasa i tifosi sui social con questa FOTO
Yildiz, attaccante e numero 10 della Juve, ha pubblicato questa fotografia direttamente dalla cena di Natale del club bianconero. In questo giorno di Natale, mentre i tifosi della Juventus scartano i regali e si godono la vittoria contro la Roma, i social network offrono un’ulteriore coccola a tinte bianconere. A catturare l’attenzione del popolo del web è stato Kenan Yildiz. Il numero 10 della Vecchia Signora ha pubblicato sul suo profilo Instagram uno scatto che lo ritrae durante la tradizionale cena di Natale. Una foto che, in pochi minuti, ha fatto il pieno di like e commenti, confermando lo status di idolo indiscusso della tifoseria. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
