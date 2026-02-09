xiaomi 17 global nuove indiscrezioni confermano il calo della batteria

Nuove indiscrezioni confermano che la batteria del Xiaomi 17 global sarà più piccola rispetto ai modelli precedenti. Si parla di un calo delle capacità, anche se ancora non ci sono dettagli ufficiali. Il telefono dovrebbe arrivare con specifiche aggiornate, un design rinnovato e un prezzo competitivo in Europa, ma il punto più discusso resta proprio la batteria, che potrebbe influenzare l’autonomia del dispositivo.

questo testo analizza le informazioni chiave sulla Xiaomi 17 versione globale, evidenziando batteria, specifiche, memoria, design e prezzo in ottica europea. le indicazioni disponibili indicano una variante leggermente diversa rispetto al modello cinese, mantenendo però elementi fondamentali come la ricarica rapida e le prestazioni di sistema. l’approccio seguito riflette le tendenze del mercato riguardo all’ottimizzazione energetica per i mercati globali. batteria e ricarica del modello globale. la versione globale della xiaomi 17 si distingue per una batteria da 6.330 mAh, una capacità notevole ma inferiore di circa 10% rispetto ai 7. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Xiaomi ha annunciato il prezzo del suo nuovo smartphone di punta, il 17 Ultra, che arriverà in Europa a un costo superiore ai mille euro.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

