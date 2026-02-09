WWE | WrestleMania 42 vende poco crescono le critiche interne a Triple H

La WWE attraversa un momento complicato: WrestleMania 42 non sta attirando molte vendite e le critiche interne a Triple H aumentano. Secondo il Wrestling Observer, i piani per l’evento sono in continuo cambiamento, con Paul Levesque, alias Triple H, sotto accusa per aver modificato più volte la card. La situazione sembra mettere in discussione la stabilità di uno degli eventi più attesi dell’anno.

Secondo quanto riportato dal Wrestling Observer, la WWE starebbe vivendo un momento di forte instabilità nella pianificazione di WrestleMania 42, con Paul Levesque finito nel mirino per i continui cambiamenti alla card La card completa stravolta dopo il Royal Rumble. Nella puntata del 9 febbraio 2026 del Wrestling Observer Radio, Bryan Alvarez e Dave Meltzer hanno discusso della crescente frustrazione all'interno della WWE per i continui stravolgimenti ai piani di WrestleMania 42. Secondo Meltzer, la compagnia aveva una card completa già prima del Royal Rumble, ma la situazione è precipitata quando le prime vendite dei biglietti non hanno soddisfatto le aspettative.

