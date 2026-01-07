VIDEO | WrestleMania 42 Triple H sommerso dalle proposte più assurde delle star americane

Nel video promozionale di WrestleMania 42, Triple H si confronta con le proposte più curiose delle star americane desiderose di partecipare allo Show of Shows. Dal cuore di Las Vegas, il countdown per l’evento più atteso dell’anno ha inizio, offrendo un’anteprima divertente e originale di questa grande manifestazione. Un’occasione per scoprire un lato diverso e più leggero del mondo WWE.

Il Chief Content Officer della WWE protagonista di un video promozionale esilarante con un cast stellare che vuole partecipare allo Show of Shows Da Las Vegas parte il countdown per il più grande evento dell'anno. WrestleMania 42 si avvicina e la WWE ha deciso di lanciare la promozione dell'evento con uno spot che mescola comicità e star power. In un video pubblicato da Triple H sul suo profilo Twitter, il dirigente della federazione di Stamford si ritrova a dover vagliare le "candidature" di un gruppo eterogeneo di celebrità, tutte desiderose di conquistarsi un posto nel più grande spettacolo del wrestling.

