Proprio come Schumacher Il campione massacrato sui social | la frase che fa esplodere i fan
Pierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è stato recentemente al centro di discussioni sui social media a causa di alcune immagini condivise il 3 gennaio. La frase “Proprio come Schumacher” ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alimentando un dibattito sulle aspettative e la pressione nel mondo della Formula 1. Questa vicenda evidenzia come le parole e le immagini possano influenzare l’opinione pubblica nel contesto dello sport.
Pierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è finito al centro di una bufera social per alcune immagini pubblicate lo scorso 3 gennaio. Negli scatti, il 29enne appare sorridente durante una giornata sugli sci a Val-d’Isère insieme alla fidanzata Kika Gomes. A scatenare la polemica non è stata la vacanza in sé, ma un dettaglio che non è passato inosservato: Gasly indossava una giacca Ferrari con sponsor Marlboro, identica a quella resa iconica da Michael Schumacher. Una scelta che ha fatto discutere anche per la coincidenza della data, visto che il 3 gennaio ricorreva il cinquantasettesimo compleanno del campione tedesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
