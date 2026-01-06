Pierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è stato recentemente al centro di discussioni sui social media a causa di alcune immagini condivise il 3 gennaio. La frase “Proprio come Schumacher” ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan, alimentando un dibattito sulle aspettative e la pressione nel mondo della Formula 1. Questa vicenda evidenzia come le parole e le immagini possano influenzare l’opinione pubblica nel contesto dello sport.

Pierre Gasly, pilota francese dell’Alpine in Formula 1, è finito al centro di una bufera social per alcune immagini pubblicate lo scorso 3 gennaio. Negli scatti, il 29enne appare sorridente durante una giornata sugli sci a Val-d’Isère insieme alla fidanzata Kika Gomes. A scatenare la polemica non è stata la vacanza in sé, ma un dettaglio che non è passato inosservato: Gasly indossava una giacca Ferrari con sponsor Marlboro, identica a quella resa iconica da Michael Schumacher. Una scelta che ha fatto discutere anche per la coincidenza della data, visto che il 3 gennaio ricorreva il cinquantasettesimo compleanno del campione tedesco. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Proprio come Schumacher”. Il campione massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fan

Sulla neve con la giacca di Schumacher nel giorno del suo compleanno, il pilota Gasly massacrato sui social: la frase che fa esplodere i fan - I fan di Schumacher però l'hanno presa malissimo: soprattutto per la scelta infelice della didascalia alle foto di Gasly ... msn.com

Michael Schumacher, 57 anni e gli auguri Ferrari: "Nacque una leggenda", l'eredità pesante e la forza di Corinna - Michael Schumacher compie 57 anni nel silenzio più assoluto sulle sue condizioni di salute, gli auguri della Ferrari e la pesante eredità di Schumi a Maranello ... sport.virgilio.it