WWE | Il regno lampo di Tatum Paxley fa esplodere i social
La prima serata di NXT Gold Rush si è conclusa con Tatum Paxley che ha perso il titolo femminile di NXT contro Jacy Jayne. Tutto questo è accaduto subito dopo il tradimento di Izzi Dame e di The Culling ai danni di Paxley. E adesso, ovviamente, i fan stanno facendo sentire la propria voce. Despicable. Simply despicable, @izziwwe. pic.twitter.combAYhYeiUfs — WWE (@WWE) November 19, 2025 Solo perché la vittoria è decisa non significa che i tifosi accetteranno il risultato. Un fan ha scritto: “Capisco dove la WWE vuole andare a parare con la sconfitta di Tatum di stasera, soprattutto con tutta la storia legata a Izzi. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net
