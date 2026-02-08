Super Bowl lo show che divide Canta Bad Bunny e Trump attacca Seahawks favoriti sui Patriots
Questa notte si gioca il Super Bowl numero 60, la partita più attesa dell’anno negli Stati Uniti. Da una parte ci sono i Seahawks, considerati favoriti, dall’altra i Patriots pronti a sfidare ogni pronostico. Sul palco, tra musica e polemiche, Bad Bunny canta davanti a milioni di spettatori, mentre Donald Trump non perde occasione per criticare. La finale si avvicina e il paese si divide tra tifosi e commentatori, tutti con gli occhi puntati su questa grande notte di football.
Welcome to the Hotel California, cantano gli Eagles. Che no, non sono i campioni in carica di Philadelphia e non sono qui, oggi, a contare i minuti che dividono l’America dal Super Bowl numero 60, la finale dei sogni della National football league che mai come quest’anno si gioca in un posto profetico. Siamo a Santa Clara, due passi da San Francisco: proprio quella di Assisi che, patrona della televisione, non poteva non tenere a battesimo la finale che sfonderà i 130 milioni di telespettatori in America. E Santa Chiara battezzerà anche il primo spot pubblicitario realizzato interamente con l’ intelligenza artificiale: ha per protagonisti due robot che pubblicizzano una vodka e ballano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Cardi B Favored To Crash Bad Bunny’s Super Bowl Halftime Show
Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.
Bad Bunny indosserà un vestito durante l’Halftime Show del Super Bowl?
Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.
Trump Sending ICE to the Super Bowl, MAGA Melts Down Over Bad Bunny & Jon Stewart Surprises Jimmy
Black Eyed Peas & Co.: i peggiori Halftime Show del Superbowl08 feb 2026 - Dal 1990, l'intervallo del superbowl è un mini-concerto. E fa discutere: abbiamo scelto i più brutti ... rockol.it
Alla vigilia del Super Bowl, Bad Bunny racconta - a Zane Lowe di Apple Music - il ruolo decisivo della madre nella sua vita: il sostegno ricevuto prima del successo, la fiducia come persona e l’importanza di restare fedeli alle proprie origini x.com
FOTO | Patriots, Seahawks e Bad Bunny, sale la febbre del Super Bowl tra sport e politica. #ANSA https://www.ansa.it/sito/photogallery/primopiano/2026/02/08/patriots-seahawks-e-bad-bunny-sale-la-febbre-del-super-bowl-tra_386ff64d-77f9-48de-9482-68c8 facebook
