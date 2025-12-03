Il membro della WWE Hall of Fame sta costruendo con costanza una stable con i talenti più promettenti della compagnia, in particolare quelli, definiti da lui stesso, destinati a diventare futuri campioni del mondo. Bron Breakker è già sulla strada per il titolo mondiale, e Bronson Reed è sempre di più il motore della stable. Tuttavia, Heyman ha ancora qualche asso nella manica e lo ha rivelato nell’ultima puntata di WWE RAW. Paul Heyman ufficializza un nuovo membro della The Vision.. Ai WarGames, gli heel hanno ottenuto una vittoria schiacciante sui babyface. Tuttavia, la vittoria è arrivata dopo che un uomo mascherato ha interrotto l’incontro e ha colpito CM Punk con una Curb Stomp. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Paul Heyman ufficializza l’ingresso di Logan Paul nei The Vision