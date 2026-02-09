William preoccupato per file Epstein

Il principe William e Kate Middleton si sono detti molto preoccupati per le ultime rivelazioni sui file riguardanti Jeffrey Epstein. I due hanno espresso forte disagio per le accuse e le informazioni che continuano a emergere sul caso, che coinvolge il finanziere pedofilo morto nel 2019. La questione torna a far discutere l’opinione pubblica e a mettere sotto pressione le autorità competenti.

Cultura e Spettacolo p.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Approfondimenti su William Kate Epstein file, il principe William è 'profondamente preoccupato' Il principe William è preoccupato per le ultime rivelazioni sul caso Epstein. William e Kate "profondamente preoccupati" per i file di Epstein. Ma l'ex principe Andrea non viene citato William e Kate sono profondamente preoccupati per i file di Epstein. Kate Middleton rompe il silenzio dopo i file Epstein su Andrew Il principe William rompe il silenzio sugli Epstein files e lo zio Andrea: Profondamente preoccupatoIl principe William e Kate Middleton parlano per la prima volta pubblicamente dello scandalo degli Epstein files, in cui è coinvolto anche il fratello ... Il principe William, 'profondamente preoccupato per i file di Epstein'(ANSA) - LONDRA, 09 FEB - Il principe William e la consorte Kate hanno espresso la loro profonda preoccupazione per le continue rivelazioni emerse dai file sullo scandalo del defunto faccendiere p ... Nella prima nota ufficiale di Kensington Palace il pensiero dei principi va alle vittime del faccendiere pedofilo, ma nessun riferimento al fratello minore di re Carlo III e agli imbarazzi da lui causati alla corona britannica

