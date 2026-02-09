Epstein file il principe William è ‘profondamente preoccupato’

Il principe William è preoccupato per le ultime rivelazioni sul caso Epstein. In una nota ufficiale, Kensington Palace scrive che le continue notizie sulla vicenda hanno generato una “profonda preoccupazione” nella famiglia reale britannica. È la prima volta che William e Kate si esprimono ufficialmente sulla questione, che sta scuotendo il mondo dello spettacolo e della politica.

Poche parole ma colme di significato, quelle che il principe William, erede al trono di Inghilterra, ha dedicato allo scandalo degli Epstein Files. I documenti usciti in questi mesi riguardano possibili collusioni tra membri della famiglia reale e del governo inglese con il faccendiere americano condannato per sfruttamento della prostituzione. Uno scandalo che ha travolto il fratello di Re Carlo, il principe Andrea, che lo scorso novembre è stato privato dei suoi titoli e invitato a lasciare la sua abitazione. In questi giorni, poi, nuove informazioni sono emerse sui rapporti di quest'ultimo con Epstein, così come sulla figura dell'ambasciatore inglese negli Usa, Peter Mandelson.

