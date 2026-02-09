William e Kate profondamente preoccupati per i file di Epstein Ma l’ex principe Andrea non viene citato

William e Kate sono profondamente preoccupati per i file di Epstein. La notizia arriva in un momento delicato, e i due membri della famiglia reale britannica si sono detti molto inquieti per le rivelazioni emerse. La nota di Kensington Palace sottolinea questa preoccupazione, anche se l’ex principe Andrea non viene citato. La vicenda continua ad alimentare il gossip e a mettere sotto pressione la monarchia.

Roma, 9 febbraio 2026 – Le continue rivelazioni emerse dai file sullo scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein che hanno già messo in imbarazzo la corona britannica metto ora suscitano “profonda preoccupazione” nel principe William e nella consorte Kate, come emerge da una nota pubblicata da Kensington Palace. Si tratta della prima dichiarazione ufficiale della famiglia reale britannica sulla spinosa vicenda che vede direttamente coinvolto l'ex principe Andrea, fratello minore di re Carlo III. La mappa dello scandalo Epstein: i Clinton alla sbarra, l’ex principe Andrea e Fergie, l’ambasciatore e quei sospetti sugli 007 russi Nel breve comunicato viene sottolineato come il pensiero dei principi di Galles sia “rivolto alle vittime” dello scandalo Epstein e soprattutto non viene mai citato Andrea. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

