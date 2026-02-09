William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein

William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta dopo le recenti rivelazioni sul caso Epstein. In una nota ufficiale, il principe e la duchessa di Cambridge hanno espresso preoccupazione e sconcerto, senza entrare nei dettagli. La loro presa di posizione arriva a pochi giorni dalle notizie che li hanno coinvolti indirettamente, e mette in luce il loro desiderio di distanziarsi da quanto accaduto.

Roma, 9 feb. (askanews) – Il principe William e la moglie Kate, tramite un portavoce di Kensington Palace, hanno dichiarato oggi di essere “profondamente preoccupati” per le rivelazioni sul caso Epstein. E’ la prima volta che la coppia si esprime, seppur indirettamente, sulla vicenda che tanto scalpore ha suscitato nel Paese per il coinvolgimento dell’ex principe Andrea, fratello del sovrano. “Posso confermare che il principe e la principessa di Galles sono profondamente preoccupati per le rivelazioni in corso”, ha affermato il portavoce. “I loro pensieri vanno alle vittime”, ha aggiunto.La famiglia reale è particolarmente scossa dalle nuove rivelazioni sul coinvolgimento di Andrea – uno dei file più imbarazzanti è la foto pubblicata dell’ex principe a quattro zampe su una ragazzina – caduto in disgrazia proprio a causa dei suoi stretti legami con il defunto pedocriminale e soprattutto per aver abusato sessualmente di giovani ragazze, anche minorenni, che Epstein gli procurava.🔗 Leggi su Ildenaro.it

I principi William e Kate si sono detti preoccupati per le vittime di Jeffrey Epstein.

William e Kate sono profondamente preoccupati per i file di Epstein.

