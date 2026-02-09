William e Kate hanno rotto il silenzio sul caso Epstein, che ha coinvolto il principe Andrea. I duchi di Cambridge hanno detto di essere molto preoccupati per le continue rivelazioni sui documenti che riguardano il defunto faccendiere pedofilo americano. La loro dichiarazione arriva in un momento di grande attenzione mediatica sullo scandalo e sui legami tra Epstein e alcune personalità di spicco.

Kensington Palace diffonde la prima presa di posizione ufficiale dei principi di Galles dopo le nuove rivelazioni sullo scandalo che coinvolge l’ex principe Andrea ll principe William e la consorte Kate hanno espresso la loro "profonda preoccupazione" per le "continue rivelazioni" emerse dai file sullo scandalo del defunto faccendiere pedofilo americano Jeffrey Epstein. Nel breve comunicato viene sottolineato come il pensiero dei principi di Galles sia "rivolto alle vittime" dello scandalo Epstein e soprattutto non viene mai citato Andrea. Dalla pubblicazione degli ultimi file negli Usa sullo scandalo Epstein, poco più di una settimana fa, i membri più in vista della famiglia reale avevano evitato di commentare direttamente la serie di rivelazioni vergognose sul conto dell'ex duca di York, già caduto definitivamente in disgrazia per il suo legame a doppio filo col faccendiere pedofilo morto suicida in carcere. 🔗 Leggi su Milleunadonna.it

© Milleunadonna.it - William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein che ha travolto il principe Andrea. Le parole a sorpresa

Approfondimenti su William Kate

William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta dopo le recenti rivelazioni sul caso Epstein.

Il principe Edoardo ha rotto il silenzio sul caso Epstein e sul rapporto tra suo fratello Andrea e l’ex finanziere americano.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su William Kate

Argomenti discussi: William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein: Profondamente preoccupati, il pensiero va alle vittime; Franco Neri: Zelig 30? Mi è dispiaciuto non essere chiamato. Se non vai in tv per la gente sei morto; Combinata nordica, quali sono le regole? Chi sono gli italiani in gara? Chi può vincere? Cosa sapere sulla disciplina alle Olimpiadi di...; Intimissimi: l'iconica maglieria declinata su nuovi colori primaverili.

William e Kate rompono il silenzio su Andrea e il caso Epstein: «Molto preoccupati delle rivelazioni, i nostri pensieri alle vittime»I primi commenti dell'erede al trono sul caso di Andrea Mountbatten-Windsor, mentre William arriva nel Golfo per una visita in Arabia Saudita ... msn.com

William e Kate rompono il silenzio su Epstein: «Profondamente preoccupati per le nuove rivelazioni». Ma non citano mai AndreaIl principe William e Kate Middleton rompono il silenzio sullo scandalo Epstein. E' la prima volta che membri della famiglia reale ... msn.com

#William e #Kate rompono il silenzio sul caso #Epstein #Gb #EpsteinFiles x.com

William e Kate rompono il silenzio sul caso Epstein facebook