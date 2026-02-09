I principi William e Kate si sono detti preoccupati per le vittime di Jeffrey Epstein. In un comunicato, hanno espresso attenzione alle continue rivelazioni emerse dai cosiddetti Epstein Files, sottolineando il loro supporto alle persone coinvolte.

I principi William e Kate hanno espresso preoccupazione per le vittime di Jeffrey Epstein e per le “continue rivelazioni” che arrivano dai cosiddetti Epstein Files. L’erede al trono britannico e la moglie hanno pubblicato una dichiarazione relativa alla vicenda del miliardario americano condannato per reati sessuali contro minori e morto suicida in carcere, che ha travolto anche lo zio Andrea, fratello di Re Carlo III. Si tratta di una mossa della monarchia britannica per prendere le distanze dallo scandalo, provocato dai rapporti intercorsi in passato tra l’ex principe Andrea e il finanziere, condannato per gravissimi crimini sessuali nei confronti di giovani donne e ragazzine. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Epstein Files, i principi William e Kate: "Preoccupati per le vittime"

