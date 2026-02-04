Il principe Edoardo rompe il silenzio sul caso Epstein e il fratello Andrea | È importante ricordare le vittime

Il principe Edoardo ha rotto il silenzio sul caso Epstein e sul rapporto tra suo fratello Andrea e l’ex finanziere americano. In un'intervista, si è concentrato sulle vittime, sottolineando l’importanza di ricordarle e di non dimenticare quello che è successo. Edoardo ha evitato di entrare nei dettagli del rapporto con Epstein, preferendo parlare di rispetto e di attenzione verso chi ha subito, senza girarci intorno.

La responsabilità, alla fine, se l'è presa il più discreto dei figli di Elisabetta II, il principe Edoardo, che all'inizio ha provato a schivare una domanda della giornalista della CNN Eleni Giokos al World Governments Summit di Dubai, dove è intervenuto martedì 3 febbraio: «Con tutta la buona volontà del mondo, non sono sicuro che il pubblico sia minimamente interessato a questo», poi non ha potuto fare a meno di rispondere: «È davvero importante ricordare le vittime, e chi sono le vittime in tutto questo», ha detto il duca di Edimburgo. Una frase che sembrerebbe lasciar intendere non solo un riferimento alle effettive vittime della vicenda, ma anche a quelle collaterali come lui e la sua famiglia, che si sono trovate a dover gestire una situazione tutt'altro che edificante per colpa di altri. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Il principe Edoardo rompe il silenzio sul caso Epstein e il fratello Andrea: «È importante ricordare le vittime» Approfondimenti su Principe Edoardo Epstein files, per la prima volta il Principe Edward rompe il silenzio dopo le nuove rivelazioni Dopo settimane di silenzio, il Principe Edward decide di parlare. Caso Signorini, Endemol rompe il silenzio: “Avviate verifiche interne sul Grande Fratello” Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Principe Edoardo Argomenti discussi: Il fratello dell’ex principe Andrea rompe il silenzio sulle accuse di Jeffrey Epstein; Il principe Andrea e il principe Edoardo sullo scandalo Jeffrey Epstein. La richiesta particolare che il principe Edoardo fece a Elisabetta prima delle sue nozze nel 1999 - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.