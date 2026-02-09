William e Kate Middleton intervengono per la prima volta dopo lo scandalo Epstein. I principi di Galles esprimono preoccupazione e mostrano vicinanza alle vittime, commentando le ultime rivelazioni e il coinvolgimento dell’ex principe Andrea. La loro dichiarazione arriva mentre il caso continua a fare notizia, senza che si abbassi l’attenzione pubblica.

I principi di Galles, William e Kate, hanno rilasciato la loro prima dichiarazione ufficiale sullo scandalo Epstein e sul coinvolgimento dell'ex principe Andrea, esprimendo preoccupazione per le continue rivelazioni e ribadendo che il loro pensiero resta concentrato sulle vittime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - William e Kate Middleton rompono il silenzio sullo scandalo Epstein: «Siamo profondamente preoccupati, i nostri pensieri sono per le vittime»

William e Kate hanno rotto il silenzio, esprimendo preoccupazione per le rivelazioni degli Epstein Files.

Dopo settimane di silenzio, William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta del caso Epstein e delle accuse contro Andrea.

“Preoccupati dalle continue rivelazioni sul caso”. Il principe William e Kate Middleton parlano per la prima volta pubblicamente dello scandalo degli Epstein files, in cui è coinvolto anche il fratello di Re Carlo, Andrea Mountbatten-Windsor. facebook

