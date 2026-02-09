William e Kate Middleton rompono il silenzio sullo scandalo Epstein | Siamo profondamente preoccupati i nostri pensieri sono per le vittime
William e Kate Middleton intervengono per la prima volta dopo lo scandalo Epstein. I principi di Galles esprimono preoccupazione e mostrano vicinanza alle vittime, commentando le ultime rivelazioni e il coinvolgimento dell’ex principe Andrea. La loro dichiarazione arriva mentre il caso continua a fare notizia, senza che si abbassi l’attenzione pubblica.
I principi di Galles, William e Kate, hanno rilasciato la loro prima dichiarazione ufficiale sullo scandalo Epstein e sul coinvolgimento dell'ex principe Andrea, esprimendo preoccupazione per le continue rivelazioni e ribadendo che il loro pensiero resta concentrato sulle vittime. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
“Siamo profondamente preoccupati e turbati dalle continue rivelazioni degli Epstein Files”: William e Kate rompono il silenzio. Re Carlo e Camilla contestati dai sudditi
William e Kate hanno rotto il silenzio, esprimendo preoccupazione per le rivelazioni degli Epstein Files.
William e Kate rompono (parzialmente) il silenzio su Andrea e il caso Epstein: “I nostri pensieri alle vittime”
Dopo settimane di silenzio, William e Kate hanno deciso di parlare per la prima volta del caso Epstein e delle accuse contro Andrea.
William e Kate Middleton sono «molto preoccupati» per il caso EpsteinAnche il principe William e la principessa Kate rompono il silenzio sul caso Epstein dopo le recenti rivelazioni. Il video di Amica.it ... amica.it
William e Kate: spunta il video che incrimina il Principe. Le ultime indiscrezioni da Londra e le smentiteIl Principe William e Kate Middleton avrebbero divorziato segretamente: sono queste le voci che stanno circolando su X. Il video è virale. Ancora una volta la coppia reale è protagonista di nuove indi ... tpi.it
“Preoccupati dalle continue rivelazioni sul caso”. Il principe William e Kate Middleton parlano per la prima volta pubblicamente dello scandalo degli Epstein files, in cui è coinvolto anche il fratello di Re Carlo, Andrea Mountbatten-Windsor. facebook
