A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le info

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, Bergamo si anima con l’evento Bergamo21. Due giorni di corse, con percorsi di 21,097 e 10 chilometri, che attirano atleti e appassionati da tutta la regione. La corsa si svolge tra le strade della città, con partenza e arrivo in centro. Gli organizzatori hanno già aperto le iscrizioni, e molti sono già pronti a sfidare se stessi sui percorsi che attraversano monumenti e quartieri storici. La città si prepara a vivere un fine settimana ricco di energia e passione sportiva

L’APPUNTAMENTO. Sabato 7 e domenica 8 febbraio al via Bergamo21 sulle distanze competitive e non competitive di 21,097 km e 10 km. Sabato sera 7 febbraio l’Urban Night Trail da 12,5 km tra le vie della Città Alta. Sabato sera 7 febbraio e domenica mattina 8 febbraio Bergamo vivrà un fine settimana interamente dedicato allo sport, con un evento pensato per runner di ogni livello ed esperienza. Chi ama sentieri urbani e atmosfere suggestive potrà correre tra luci e ombre nei 12,5 km del Bergamo Urban Night Trail, con partenza da piazza Giacomo Matteotti. Una gara dal fascino notturno che attraversa le bellezze di Città Alta e si sviluppa lungo le Mura. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le info Approfondimenti su Bergamo21 Iscrizioni scuola 2026/27: tutte le info su Unica, materiali e FAQ. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio Scopri tutto quello che c’è da sapere sulle iscrizioni scuola 202627: materiali, FAQ e scadenze. Iscrizioni scuola 2026-20267, ecco la nota del Ministero con tutte le info per famiglie e scuole. Domande dal 13 gennaio al 14 febbraio Scopri tutte le informazioni sulle iscrizioni scolastiche 2026-2027, con le date e le modalità aggiornate. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Bergamo Urban Night Trail - 2025 Ultime notizie su Bergamo21 Argomenti discussi: A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le info; Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, è già record di partecipanti per la Città dei Mille; followyourpassion, il calendario gare running 2026, iscrizioni aperte a monza e milano. A febbraio Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail - Tutte le infoIl 7 e 8 al via Bergamo21 sulle distanze competitive e non competitive di 21,097 km e 10 km. Sabato sera l’Urban Night Trail. ecodibergamo.it Bergamo21 e Bergamo Urban Night Trail, è già record di partecipanti per la Città dei MilleDomenica 8 febbraio al via Bergamo21 sulle distanze competitive e non competitive di 21,097 km e 10 km Sabato sera 7 febbraio l’Urban Night Trail da 12,5 km tra le vie della Città Alta ... tuttosport.com Sabato 7 e domenica 8 febbraio al via Bergamo21 sulle distanze competitive e non competitive di 21,097 km e 10 km. Sabato sera 7 febbraio l’Urban Night Trail da 12,5 km tra le vie della Città Alta. x.com Sabato 7 e domenica 8 febbraio al via Bergamo21 sulle distanze competitive e non competitive di 21,097 km e 10 km. Sabato sera 7 febbraio l’Urban Night Trail da 12,5 km tra le vie della Città Alta. - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.