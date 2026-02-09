West Ham-Manchester United martedì 10 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici Partita spettacolare al London Stadium

Questa sera al London Stadium il West Ham riceve il Manchester United in una partita che promette emozioni. I padroni di casa arrivano in buona forma, con tre vittorie nelle ultime quattro partite, e cercano di allontanarsi dalla zona retrocessione. Il Nottingham Forest è a tre punti, mentre Leeds e Tottenham sono più lontani. La sfida potrebbe rivelarsi decisiva per entrambe le squadre, che non vogliono perdere terreno in classifica. Le formazioni ufficiali sono state annunciate e il calcio d’inizio è previsto alle 21:15.

Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate il West Ham è riuscito a restare agganciato al treno salvezza che ora vede il Nottingham Forest distante tre punti e la coppia Leeds e Tottenham sei. Se consideriamo che la sconfitta a Stamford Bridge è arrivata per 3-2 dopo aver chiuso in vantaggio per 2-0 c'è stata.

