La partita tra West Ham e Manchester United si gioca martedì sera al London Stadium. Il West Ham, con tre vittorie nelle ultime quattro gare, vuole continuare a muoversi verso la salvezza. La squadra di casa si presenta con fiducia, mentre i Red Devils cercheranno di fermare la sua serie positiva. La sfida promette spettacolo e intensità, con entrambe le squadre pronte a dare tutto in campo.

Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate il West Ham è riuscito a restare agganciato al treno salvezza che ora vede il Nottingham Forest distante tre punti e la coppia Leeds e Tottenham sei. Se consideriamo che la sconfitta a Stamford Bridge è arrivata per 3-2 dopo aver chiuso in vantaggio per 2-0 c'è stata.

© Infobetting.com - West Ham-Manchester United (martedì 10 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Partita spettacolare al London Stadium

Questa sera alle 21:15 il West Ham affronta il Manchester United in una partita importante per la lotta salvezza.

Analisi e aggiornamenti sulla sfida West Ham-Sunderland, in programma sabato 24 gennaio 2026 alle 13:30 al London Stadium.

