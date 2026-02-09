West Ham-Manchester United martedì 10 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni quote pronostici

Questa sera alle 21:15 il West Ham affronta il Manchester United in una partita importante per la lotta salvezza. Dopo aver vinto tre delle ultime quattro partite, i londinesi sono ancora agganciati alla zona tranquilla della classifica, ma devono fare i punti contro i Red Devils per consolidare la loro posizione. Il Nottingham Forest si trova a tre punti e cerca di recuperare, mentre Leeds e Tottenham sono più lontani, a sei punti. La sfida promette battaglia, soprattutto per il West Ham che vuole continuare la serie positiva e avvicinarsi ancora di più alla salvezza.

Con tre vittorie nelle ultime quattro giornate il West Ham è riuscito a restare agganciato al treno salvezza che ora vede il Nottingham Forest distante tre punti e la coppia Leeds e Tottenham sei. Se consideriamo che la sconfitta a Stamford Bridge è arrivata per 3-2 dopo aver chiuso in vantaggio per 2-0 c’è stata. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

