Baskers Benvenuti al Sud per la seconda volta | artusiani a Canosa per i due punti
I Baskers tornano a Canosa per la seconda volta, affrontando i due punti con entusiasmo e determinazione. In un campionato ricco di sorprese, alcune coincidenze sportive sembrano quasi sceneggiature, aggiungendo fascino e imprevedibilità alle sfide tra le squadre.
A volte lo sport riserva coincidenze che sembrano scritte da uno sceneggiatore più che dal calendario del campionato. È il caso dei Chemifarma Baskérs Forlimpopoli, che si ritrovano per la seconda domenica consecutiva a giocare in Puglia, una regione in cui – fino alla scorsa settimana – non. Forlitoday.it
Wind BLOWS ball back over net!
Video Wind BLOWS ball back over net!