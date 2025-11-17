Benefit aziendali | cosa sono come funzionano e perché i fringe benefit sono lo strumento più efficace per il benessere dei dipendenti

Webmagazine24.it | 17 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) –   in collaborazione con Amilon   Il nuovo linguaggio del lavoro moderno passa dai benefit aziendali.  In un mercato del lavoro sempre più orientato al benessere e alla qualità della vita, i benefit aziendali si stanno affermando come lo strumento più efficace per attrarre, motivare e fidelizzare i dipendenti. Non più semplici bonus o . Potrebbe interessarti:. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Benefit aziendali: cosa sono, come funzionano e perché i fringe benefit sono lo strumento più efficace per il benessere dei dipendenti - Scopri cosa sono i benefit aziendali, esempi pratici e vantaggi fiscali per i dipendenti. Secondo adnkronos.com

Fringe benefit, tassazione auto aziendali a uso promiscuo: cosa dice il Fisco - Per trovare una definizione di fringe benefit si può fare riferimento all’articolo 2099 del codice civile: vengono infatti citati come parte della retribuzione "con partecipazione agli utili o ai ... Si legge su tg24.sky.it

Fringe benefit, cosa resta e cosa cambia: l’aumento per chi si trasferisce di 100 chilometri per lavoro - 2027 le agevolazioni che già conosciamo per quanto riguarda i premi di risultato e i fringe benefit. corriere.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Benefit Aziendali Cosa Sono