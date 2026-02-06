Paolo Crepet presenta Il reato di pensare alla ChorusLife Arena | il rock italiano contro la repressione

Paolo Crepet ha portato il suo monologo “Il reato di pensare” alla ChorusLife Arena di Bergamo. L’autore ha parlato di libertà e repressione, attirando un pubblico interessato alle sue riflessioni provocatorie. La serata si è svolta giovedì 19 febbraio alle 20, con Crepet che ha affrontato temi caldi legati al rock italiano e alla libertà di espressione.

Paolo Crepet è arrivato a Bergamo, alla ChorusLife Arena, per presentare «Il reato di pensare», un monologo provocatorio e visionario, il giovedì 19 febbraio alle 20.30. L'evento, che si inserisce in un contesto sempre più critico riguardo alla libertà di pensiero, è stato organizzato per offrire al pubblico un'esperienza riflessiva e urgente, all'interno del quale l'artista, psichiatra, sociologo e saggista italiano ha inteso affrontare il tema della censura, dell'autocensura e della libertà individuale. Il titolo stesso, «Il reato di pensare», evoca l'idea di un limite invisibile, una trappola sociale che inibisce il pensiero, una sensazione di paura o di repressione che si manifesta non soltanto nei contesti politici, ma anche nelle relazioni quotidiane, nella vita privata, nei confronti delle famiglie, delle istituzioni o persino dei singoli individui.

