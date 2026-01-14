Trump | Groenlandia sia nelle mani degli Usa di meno è inaccettabile Von der Leyen | L’isola è del suo popolo

Recenti dichiarazioni di Donald Trump hanno riacceso il dibattito sulla sovranità della Groenlandia. Trump ha sottolineato l'importanza strategica dell'isola per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, affermando che la presenza della Groenlandia nelle mani degli USA rafforzerebbe la NATO. Dall’altra parte, Ursula von der Leyen ha ribadito che l’isola appartiene al suo popolo. La questione solleva questioni di interesse geopolitico e di autonomia territoriale.

"Gli Stati Uniti hanno bisogno della Groenlandia per motivi di sicurezza nazionale". Così Donald Trump su Truth affermando che "la Nato diventa molto più formidabile ed efficace con la Groenlandia nelle mani degli Usa. Qualunque cosa al di sotto di questo è inaccettabile". L'isola artica "è fondamentale per il Golden Dome che stiamo costruendo. La Nato dovrebbe aprirci la strada per ottenerla. Se non lo facciamo noi, lo faranno la Russia o la Cina, e questo non può accadere! Dal punto di vista militare, senza il vasto potere degli Stati Uniti, la Nato non sarebbe una forza efficace o un deterrente, neanche lontanamente!".

