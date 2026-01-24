Von der Leyen accordo di libero scambio anche con l’India

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, ha annunciato su X un accordo di libero scambio con l’India. Nelle prossime ore, von der Leyen volerà a New Delhi per discutere i dettagli dell’intesa, che mira a rafforzare le relazioni economiche tra le due entità. Questa iniziativa rappresenta un passo importante nel percorso di integrazione commerciale tra l’Unione europea e l’India.

ROMA, 24 GEN – "La madre di tutti gli accordi commerciali. Stiamo per concludere l'accordo di libero scambio Ue-India". Lo scrive su X la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, che nelle prossime ore volerà a New Delhi assieme al presidente del Consiglio europeo Antonio Costa e all'Alto Rappresentante Kaja Kallas per il vertice tra Ue e India. (ANSA).

Mercosur c'è l'accordo con l'Unione europea, Von der Leyen risponde ai nuovi dazi di Trump per la GroenlandiaL’accordo commerciale tra l’Unione europea e il Mercosur, raggiunto dopo oltre venticinque anni di negoziati, rappresenta un passo importante nelle relazioni tra le due realtà.

Mercosur, von der Leyen: "Accordo è il risultato di una generazione"L’accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur rappresenta il risultato di oltre vent’anni di negoziati condotti da numerosi leader e diplomati.

Globalizzazione 2.0: mentre la gente perde tutto, l’UE firma accordi per esportare formaggi

