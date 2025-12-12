Rivoluzione parcheggi e stalli blu in città | a marzo riapre il parcheggio di Porta Rufina

A marzo 2026 riaprirà il parcheggio di Porta Rufina, segnando una significativa svolta nella gestione degli stalli blu in città. La riapertura mira a migliorare la mobilità urbana e offrire soluzioni più efficienti ai cittadini. Ecco le principali novità e gli effetti previste da questa importante riqualificazione.

Il parcheggio di Porta Rufina riapre nei primi mesi del 2026, probabilmente a marzo. Novità sono previste anche per il mega parcheggio, mentre ci saranno interventi per la messa in sicurezza della Ztl che oggi è frequentata da abusivi che favoriscono l' inquinamento. L'investimento sarà pari a 6 milioni di euro da parte del privato dell'azienda appaltante Il sindaco Clemente Mastella delinea un cronoprogramma articolato per il miglioramento della mobilità e dell'accesso al centro urbano. Il primo cittadino chiede celerità e soprattutto che le regole vengano rispettate.

Rivoluzione parcheggi a Benevento: entro marzo riapre Porta Rufina

Rivoluzione parcheggi a Benevento: entro marzo riapre Porta Rufina - La novità più consistente dell'operazione riguarda sicuramente la riapertura del parcheggio di Porta Rufina, chiuso dal 2017, che dovrebbe essere riattivato entro marzo e comprenderà anche il ... msn.com

