Questa mattina a Napoli, nel quartiere Vomero, i carabinieri hanno scoperto un sistema illecito nei parcheggi privati. Due imprenditori sono stati denunciati per aver sfruttato le strisce blu e gli stalli disabili per attirare clienti senza rispettare le regole. Le forze dell’ordine hanno sequestrato alcune attrezzature e avviato le indagini per chiarire i dettagli dell’illecito.

Napoli, quartiere Vomero: scoperto un sistema illecito nei parcheggi privati che sfruttava strisce blu e stalli disabili per attirare clienti.. Raccontare quanto contestato dai Carabinieri del Vomero e dalla Polizia Municipale ai titolari di due parcheggi privati in via Gino Doria e via Paisiello — entrambi denunciati per concorrenza illecita con minaccia e violenza — non è semplice. A diffondere la notizia una comunicazione del Comando provinciale Carabinieri di Napoli Un punto comune, però, c’è: l’uso strategico e improprio delle strisce blu. Secondo quanto ricostruito, ogni mattina i gestori spostavano su strada le auto dei clienti con abbonamento mensile, parcheggiandole senza ticket negli stalli blu. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, parcheggi al Vomero: due imprenditori denunciati per illeciti

Approfondimenti su Napoli Vomero

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Napoli Vomero

Argomenti discussi: Capodanno: No al parcheggio interrato in piazza degli Artisti; Capodanno: No al parcheggio interrato in piazza degli Artisti; Napoli, piazza degli Artisti: no al parcheggio privato interrato!; Napoli, piazza degli Artisti. Capodanno: revocate il divieto di transito.

Napoli, al Vomero denunciati titolari di due parcheggi: illecita concorrenza aggravata da minacceAl Vomero due titolari di due parcheggi in via Gino Doria e via Paisiello sono stati denunciati con l'accusa di illecita concorrenza aggravata da minacce e violenza. Il meccanismo usato ... ilmattino.it

Truffe sui parcheggi, denunciati due titolari di autorimessaGli impresari portavano le auto dei clienti all'esterno, sulle strisce blu e senza grattino, in modo da indurre i cittadini a usare i garage ... rainews.it

“Parcheggio del centro commerciale le Porte di Napoli. Stessa cosa anche ad altre 6/7 auto” facebook