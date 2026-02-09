Vlahovic impazzisce al gol di Kalulu in Juve Lazio | l’esultanza rabbiosa di Dusan dice tutto – VIDEO

Dusan Vlahovic esplode di rabbia dopo il gol di Kalulu in Juve Lazio. L’attaccante serbo non nasconde la sua ira e si scaglia contro i compagni, scatenando un’uscita nervosa allo Stadium. La scena ha attirato l’attenzione di tutti i tifosi presenti.

Vlahovic non contiene la gioia al gol di Kalulu in Juve Lazio: l’esultanza rabbiosa di Dusan presente allo Stadium con i compagni. Nonostante il lungo stop forzato, Dusan Vlahovic ha confermato di essere ancora pienamente coinvolto. Ieri sera, in occasione del pirotecnico pareggio contro la Lazio, l’attaccante serbo era presente all’Allianz Stadium per sostenere i compagni in un momento cruciale della stagione. Attualmente nella “fase 2” del suo percorso riabilitativo — quella che prevede il ritorno al lavoro atletico presso il centro sportivo della Continassa — Vlahovic ha vissuto la partita con un’intensità fuori dal comune. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

La Lazio va avanti di due gol contro la Juve, ma i bianconeri non mollano e riescono a pareggiare all’ultimo istante.

La Juve parte male e la Lazio sfrutta subito le occasioni, andando in vantaggio di due gol.

