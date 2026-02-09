Vlahovic festeggia il gol di Kalulu dopo una partita tra Juventus e Lazio. L’immagine ha catturato l’attenzione, diventando il simbolo della serata. La scena ha mostrato le emozioni sul campo, mentre gli spettatori seguivano con attenzione la sfida. Una puntata di Upload ha analizzato l’episodio, offrendo una nuova prospettiva sulla partita.

Una puntata di Upload ha offerto una chiave di lettura differente sulla sfida tra Juventus e Lazio, centrando l’attenzione su dinamiche emotive e sul contributo dei singoli oltre la tattica. Contenuti alti in grado di illustrare la carica che ha spinto la squadra oltre l’ostacolo emergono da dettagli apparentemente marginali, ma significativi per l’interpretazione della serata. Nel racconto si evidenzia una cornice non puramente tecnica: dall’Allianz Stadium arriva una dinamica emotiva espansa che accompagna la rimonta. L’episodio chiave riguarda l’esultanza di Dusan Vlahovic al gol del pareggio segnato da Pierre Kalulu, un momento che ha catturato l’attenzione nonostante l’attaccante serbo fosse fermo ai box per infortunio e circondato dalle voci sul suo futuro. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Vlahovic esulta per il gol di Kalulu: l'immagine simbolo della serata

Approfondimenti su Vlahovic Kalulu

Dusan Vlahovic esplode di rabbia dopo il gol di Kalulu in Juve Lazio.

Mourinho si gode la vittoria e commenta la partita del Real Madrid, che ha subito soltanto quattro gol.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Vlahovic Kalulu

Argomenti discussi: Trevisani: Vlahovic esulta per una Champions che non giocherà: è clamoroso!; McKennie e Kalulu, la Juve rimonta la Lazio sul finale: Vlahovic esulta così; Sampdoria-Spezia 1-0, pagelle: Ricci eroe per caso, Palma (espulso) esce tra gli applausi; Loro tirano e segnano, noi... Delusione e rabbia Juve, da Koop a Kalulu e Thuram.

Vlahovic esulta allo Stadium al 2-2 di Kalulu: come sta il serbo e quando può tornareAllo Stadium si è rivisto anche DV9: la sua esultanza al 2-2 di Kalulu è diventata virale. msn.com

Vlahovic, che esultanza al 2-2 della Juventus contro la Lazio. Pazzini: Non sembra uno che vuole andar viaPresenza a sorpresa del centravanti serbo in scadenza di contratto con i bianconeri. msn.com

L'esultanza di Vlahovic come se fosse un vero tifoso presente allo Stadium Il serbo epslode al gol del pareggio di Pierre Kalulu al 96' In attesa di rivederlo in campo, Dusan sembra più che partecipe alla causa bianconera #Vlahovic #Juventus #Kalul facebook

L'esultanza di Vlahovic come se fosse un vero tifoso presente allo Stadium Il serbo epslode al gol del pareggio di Pierre Kalulu al 96' In attesa di rivederlo in campo, Dusan sembra più che partecipe alla causa bianconera #Vlahovic #Juventus #Kalul x.com