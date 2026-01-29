Mourinho esulta | Real Madrid fortunato a prendere solo 4 gol vi spiego come nasce il gol di Trubin

Mourinho si gode la vittoria e commenta la partita del Real Madrid, che ha subito soltanto quattro gol. L’allenatore portoghese spiega anche come è nato il gol di Trubin, senza troppi giri di parole.

Benfica-Real Madrid, il gol del portiere Trubin regala i playoff a Mourinho al 98'. VIDEOHa dell'incredibile quanto è successo nel finale di Benfica-Real Madrid. La squadra di Mourinho è avanti 3-2, risultato che non basta per agganciare i playoff di Champions. Al minuto 98 su un calcio d ... Mourinho porta il Benfica ai playoff Champions battendo 4-2 il Real Madrid con gol del portiere al 98esimo (e manda De Zerbi a casa)Mourinho si conferma gigante assoluto, firma l'impresa di giornata. Chi discute lui, discute il calcio. Benfica ai playoff Champions ... Clamoroso in Champions. Trubin, il portiere del Benfica segna di testa nel recupero al Real Madrid. E Mourinho si qualifica

