Premio Tartarone | omaggio alla memoria di Giancarlo Siani

" Quarant'anni dopo la morte di Giancarlo Siani ", per la prima volta dalla sua nascita, il premio Tartarone giunto alla sua nona edizione, si "spoglia" della sua originaria vocazione sportiva per rendere omaggio alla memoria del cronista de "Il Mattino" ammazzato dalla camorra ad appena 26 anni. Il premio, ideato ed organizzato dalla redazione di Paperboy, laboratorio giornalistico sociale dedicato a redattori diversamente abili, è stato assegnato a Pietro Perone, giornalista de "Il Mattino" che, insieme al gruppo di colleghi definito poi "Pool Siani", ha riscritto la storia del terribile delitto del settembre 1985 ristabilendo la verità sulla vicenda dopo anni di depistaggi e piste confuse.

