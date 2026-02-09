Vini di Romagna Missione a Parigi per le nostre cantine

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Parigi per la seconda volta di fila. Da oggi fino a mercoledì, le cantine della regione saranno in mostra a Wine Paris, con circa dodici aziende del territorio. Quattro di queste provengono dal Forlivese, due dal Cesenate. L’obiettivo è mostrare i vini di Romagna al pubblico francese e rafforzare i rapporti con i mercati esteri. La partecipazione si conferma un’occasione importante per mettere in luce le qualità dei vini locali.

Il Consorzio Vini di Romagna rinnova per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a Wine Paris, in programma a Parigi da oggi a mercoledì: sarà presente con dieci-dodici cantine associate, fra cui quattro del Forlivese e due del Cesenate. Si tratta di Celli e Fattoria Paradiso di Bertinoro, Drei Donà di Massa di Vecchiazzano, Casetta dei Frati di Modigliana, Amaracmand e la Cantina di Cesena (più due di Faenza, una di Rimini e tre di Imola). Il Consorzio prenderà parte anche all'evento 'Selection by VertdeVin', domani all'Hotel Mercure Paris Vaugirard – Porte de Versailles, appuntamento dedicato alla degustazione.

