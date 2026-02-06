Il consorzio Vini di Romagna rinnova la sua presenza a Parigi on 10 cantine associate

Il Consorzio Vini di Romagna torna a Parigi con dieci cantine. Per il secondo anno di fila, le aziende della regione partecipano a Wine Paris, in programma dall’9 all’11 febbraio 2026. La presenza si conferma come un momento importante per mostrare i vini della Romagna a livello internazionale. Le cantine saranno presenti tutte insieme nello spazio Hall 5, pronte a incontrare buyer e appassionati. La partecipazione rappresenta un’occasione per far conoscere le produzioni della regione e rafforzare i rapporti con il mercato estero.

Il Consorzio Vini di Romagna rinnova per il secondo anno consecutivo la sua partecipazione a Wine Paris, in programma a Parigi dal 9 all'11 febbraio 2026, dove sarà presente con dieci cantine associate (Hall 5.2 – Stand B130). Nell'ambito della manifestazione, il Consorzio prenderà parte anche.

