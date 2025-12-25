Vincite online e reddito di cittadinanza archiviata l’inchiesta

È stata archiviata l’indagine su un trentunenne di Porto Empedocle, finito sotto inchiesta per presunte irregolarità legate alla percezione del reddito di cittadinanza in relazione a vincite maturate su piattaforme di gioco online. Il gip del tribunale di Agrigento Alberto Lippini ha accolto la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Chiese il reddito di cittadinanza anche se aveva vinto 138mila euro: condannato - Nel 2019 aveva presentato domanda per beneficiare del reddito di cittadinanza, senza dichiarare vincite online – tra il 2017 e il 2019 – per quasi 138mila euro: un quarantenne abruzzese si è visto ... ilsole24ore.com

