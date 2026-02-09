Vimodrone rapina da 200mila euro in gioielleria | cileno arrestato dai carabinieri del nucleo Radiomobile

I carabinieri di Sesto San Giovanni hanno arrestato ieri sera un uomo di 41 anni, cileno e senza fissa dimora, dopo aver rapinato una gioielleria a Vimodrone. La rapina, da circa 200mila euro, si è conclusa con un intervento rapido dei militari, che hanno bloccato il ladro poco dopo il colpo. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, aveva un ordine di espulsione e ora si trova in manette.

Commando assalta e rapina una gioielleria: colpo (da 200mila euro) sfuma grazie a un vigile del fuoco Questa mattina una banda ha assaltato una gioielleria, portando via gioielli per circa 200mila euro. Assolti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile, il NSC: "La fine di un calvario giudiziario" Il Tribunale di Salerno ha assolto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino coinvolti in un'operazione del 28, chiudendo così un lungo calvario giudiziario. Vimodrone, rapina da 200mila euro in gioielleria: cileno in manette dal RadiomobileNella serata di ieri intorno alle 19 i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno arrestato in flagranza di reato ... Assaltano la gioielleria (che sta per chiudere) a martellate sulle vetrine: la fuga con 200mila euro di oro e l'arrestoA fermare uno dei membri della banda, con la refurtiva in un borsone, è stato un vigile del fuoco fuori servizio. I carabinieri poi hanno arrestato un 41enne cileno. Si cercano i complici ...

