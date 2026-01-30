Assolti i Carabinieri del Nucleo Radiomobile il NSC | La fine di un calvario giudiziario

Il Tribunale di Salerno ha assolto i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Avellino coinvolti in un’operazione del 28, chiudendo così un lungo calvario giudiziario. La decisione ha lasciato soddisfazione tra i militari e il sindacato NSC, che parlano di una vittoria importante dopo mesi di incertezze. La sentenza mette fine a un procedimento che aveva messo a dura prova la reputazione dei carabinieri e la loro serenità. Ora, i membri del Nucleo possono tornare alla normalità, lib

I militari, intervenuti per fermare un soggetto in evidente stato di alterazione psicofisica, si trovarono ad affrontare una situazione ad altissimo rischio, conclusasi con l'arresto dell'individuo dopo un violento inseguimento e una resistenza attiva. Pur avendo agito nel rispetto delle regole e per garantire la sicurezza pubblica in un contesto già fortemente complesso e pericoloso, i Carabinieri si sono trovati coinvolti in un lungo e doloroso procedimento giudiziario.

