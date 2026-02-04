Arriva il Fossombrone | Tappa importante

Questa domenica si gioca il derby tra Vigor e Fossombrone. La squadra di casa vuole tornare alla vittoria, soprattutto dopo un periodo difficile. Il tecnico Clementi chiede ai suoi di scendere in campo con determinazione e senza paura, perché questa partita può fare la differenza. I giocatori sono concentrati e pronti a dare tutto, consapevoli dell’importanza di un risultato positivo.

La Vigor riprende a correre, con la mente già proiettata a domenica, al derby contro il Fossombrone. Un appuntamento mai banale, una sfida apertissima: mister Clementi si aspetta una reazione dai suoi, soprattutto in questa fase così delicata della stagione. Entrambe hanno l'obiettivo di tenersi a debita distanza dalla zona playout e perché no? Covare il piccolo sogno di chiudere la stagione tra le prime 5 della classe. Al momento però Aldo Clementi, il suo staff e tutta la dirigenza si augurano di scongiurare possibili contraccolpi psicologici dopo la netta sconfitta di Teramo. Sfortunatamente permangono alcuni problemi, i "soliti", ovvero le assenze che riducono al lumicino le scelte del tecnico.

