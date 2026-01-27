La composizione della coalizione a Pisa rimane stabile nonostante i cambiamenti in giunta. Entrano nuovi membri dal consiglio comunale e le deleghe vengono riassegnate senza modificare l’equilibrio politico, garantendo continuità nell’amministrazione cittadina.

PISA La giunta cambia volti, ma la colaizione non subisce scossoni. Il passaggio di deleghe avviene all’interno dei partiti che la compongono e, in entrambi i casi, pescando dal consiglio comunale. Elena Del Rosso, architetto e libero professionista con esperienza in architettura, urbanistica, restauro e paesaggistica, prende il posto di Giulia Gambini. Il nuovo assessore all’Ambiente ha anche un master in ingegneria sulla pianificazione e gestione dei sistemi energetici da fonti rinnovabili e competenze su sostenibilità e rigenerazione urbana. Lei, da tempo molto vicina a Latrofa, lascerà il suo posto in consiglio a una fedelissima della prima ora dell’ex vicesindaco, Anna Buoncristiani Fochi, che proprio con Latrofa è stata tra le prime ad animare l’associazione "Pisa nel cuore" che poi sfociò nella candidatura a sindaco mnel 2018 dell’attuale presidente della Port Authority di Civitavecchia, prima di scegliere di apparentarsi con Conti al secondo turno e contribuire in maniera significativa proprio al successo del centrodestra contro l’allora candidato del Pd, Andrea Serfogli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Coalizione senza scossoni. E in consiglio entra il figlio dell’ex sindaco Battistini

