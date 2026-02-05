Cantieri irregolari i carabinieri non fanno sconti | 310mila euro di multe

I carabinieri di Lecco hanno multato con 310mila euro i cantieri irregolari della zona. Durante un’operazione durata diversi giorni, hanno controllato numerosi siti e scoperto molte irregolarità. Le verifiche sono state fatte anche con l’aiuto di un elicottero, per individuare eventuali abusi edilizi non segnalati. Le multe sono state salate, e ora si prepara un’azione più ferma contro chi non rispetta le regole.

Centinaia di migliaia di euro di multe per i cantieri lecchesi irregolari. I carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecco, supportati dalle stazioni del territorio e anche dall’elicottero del Nucleo di Orio al Serio (Bergamo), hanno concluso un’intensa attività di controllo svoltasi durante gli ultimi giorni all'interno del territorio della provincia di Lecco, riscontrando numerose irregolarità in diversi settori lavorativi: al termine delle operazioni sono scattate denunce, sanzioni e anche dei provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale. Complessivamente sono stati identificati 147 lavoratori, elevate ammende per 307.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Nell'ambito delle operazioni di prevenzione e controllo del territorio, sono stati effettuati controlli straordinari tra l'8 e il 14 dicembre ad Arezzo, Montevarchi e San Giovanni Valdarno.

