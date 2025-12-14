Operai irregolari e droga Tremila euro di multe

Nell’ambito delle operazioni di prevenzione e controllo del territorio, sono stati effettuati controlli straordinari tra l’8 e il 14 dicembre ad Arezzo, Montevarchi e San Giovanni Valdarno. Le attività hanno portato a sanzioni per operai irregolari e a multe di 3.000 euro, nell’ambito di un’azione coordinata dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Controlli nell’ambito dei servizi straordinari di prevenzione e controllo del territorio definiti in seno alle riunioni del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto dal Prefetto, sono proseguite anche nel periodo 8-14 dicembre le relative operazioni interforze nel territorio del comune di Arezzo e nel territorio del Valdarno, riguardanti i comuni di Montevarchi e di San Giovanni Valdarno. I servizi straordinari ad alto impatto effettuati sono stati coordinati dalla Questura e dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, con il concorso del personale della Polizia Locale. Lanazione.it Operai irregolari e droga. Tremila euro di multe - I controlli dei carabinieri nelle strade dei comuni valdarnesi: 68 i veicoli fermati 4 gli esercizi ispezionati. msn.com

