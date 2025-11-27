Si finge cliente e rapina una gioielleria colpo da 60mila euro | arrestato

Ilrestodelcarlino.it | 27 novembre 2025

Faenza (Ravenna), 27 novembre 2025 – Dovrà rispondere per i reati di rapina impropria e di lesioni personali il 37enne tratto in arresto oggi a pomeriggio a Faenza dai Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile. Dopo essere entrato come un normale cliente all’interno di una nota gioielleria del centro, l’uomo ha chiesto ad una delle commesse che gli fossero mostrata una serie di medaglie in oro. A quel punto, approfittando dell’apertura delle porte della gioielleria per l’ingresso di un corriere, ha strappato dalle mani della donna l ’intero involucro di velluto in cui erano avvolte le medaglie  ed è scappato con la refurtiva da l valore di circa 60mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

