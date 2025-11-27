Si finge cliente e rapina una gioielleria colpo da 60mila euro | arrestato
Faenza (Ravenna), 27 novembre 2025 – Dovrà rispondere per i reati di rapina impropria e di lesioni personali il 37enne tratto in arresto oggi a pomeriggio a Faenza dai Carabinieri della locale Aliquota Radiomobile. Dopo essere entrato come un normale cliente all’interno di una nota gioielleria del centro, l’uomo ha chiesto ad una delle commesse che gli fossero mostrata una serie di medaglie in oro. A quel punto, approfittando dell’apertura delle porte della gioielleria per l’ingresso di un corriere, ha strappato dalle mani della donna l ’intero involucro di velluto in cui erano avvolte le medaglie ed è scappato con la refurtiva da l valore di circa 60mila euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Altre letture consigliate
MANDELLO - Si finge cliente di strutture ricettive e ristoranti, poi insulta e sparisce senza saldare il conto: “Stiamo cercando di intercettarla” - facebook.com Vai su Facebook
Si finge cliente e rapina una gioielleria, colpo da 60mila euro: arrestato - A Faenza i carabinieri hanno fermato un 37enne che aveva portato via dalla mani della commessa diverse medaglie d’oro ... Come scrive msn.com
Scappa dalla gioielleria con delle medaglie in oro da quasi 60mila euro: arrestato - I carabinieri dell’aliquota Radiomobile di Faenza hanno arrestato un 37enne per rapina. Scrive ravennaedintorni.it
Faenza, ruba medaglie d’oro in gioielleria e ferisce una commessa: arrestato 37enne per rapina - Un colpo lampo in pieno centro a Faenza si è concluso, nel giro di pochi minuti, con un arresto. Si legge su corriereromagna.it